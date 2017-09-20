Новый российский процессор Байкал-М: Первый отечественный ARM

Генеральный директор компании «Байкал Электроникс» Михаил Махсон дал эксклюзивный комментарий для медиаресурса «Техносфера» 20 сентября во время визита в Омск:

Наша линейка разрабатываемых процессоров рассчитана на широкую сферу применения: от сетевых устройств до серверных решений. До конца этого года мы планируем получить инженерные образцы новых процессоров «Байкал-М» по 28-нм топологии. Мы его позиционируем для применения в персональных рабочих станциях и серверах. Ранее запущенный в серию процессор «Байкал-Т1» был уже показан в составе российских станков с ЧПУ. Он уже идет в промышленное оборудование – компания Fastwel разработала 1-платный промышленный компьютер на его базе. Есть реализованная плата на базе «Байкал-Т1».

Отличие «Байкал-Т1» в том, что он создан на архитектуре MIPS, а «Байкал-М» это архитектура ARM. Топологические нормы одинаковы, но сферы применения будут отличаться, так как у нового процессора в системе на кристалле есть графическое ядро. Т.е. это расширяет спектр применения. Плюс стоит обратить внимание, что вычислительная мощность «Байкал-М» будет серьезно выше. Ранее названная частота этого 8-ядерного российского процессора до 2 ГГц – реальная.

Когда такие процессоры и устройства на их базе «дойдут» до бытового применения – зависит от разработчиков конечных устройств. Могу вам сказать, что цена у нас по «Байкал-Т1» сейчас абсолютно конкурентоспособная (мы сравнивали с аналогами по производительности и возможностям). Стоимость зависит от объемов, она варьируется, есть понятие минимальной промышленной партии и т.д. Разработчики конечных устройств всё больше вовлекаются нами в процессы разработки. Как обычно, всё упирается во время, деньги, наличие кадров: у кого-то есть люди, нет денег, у кого-то наоборот есть возможность привлечь инвестиции… Просто разработать и продать российские процессоры – это никому не нужно в чистом виде – необходимы конечные устройства на их базе.

Говоря об операционной системе, под которой будет работать наше новое «железо», мы видим, в первую очередь, варианты на базе Linux. Но есть и еще один тренд: поскольку на архитектуре ARM сейчас появляется всё больше устройств, тот же Microsoft сейчас уже сейчас ведет работу по портированию версий Windows (в том числе, серверных) во взаимодействии с Qualcomm. Они уже демонстрировали бета-версии такой системы. Перспективы у архитектуры ARM хорошие: как мы видим, для нее немало Linux-версий, будет и Windows.



На фото: Михаил Махсон приветствует участников финала всероссийского конкурса "Инновационная радиоэлектроника", Омск, 20 сентября 2017 года.