Российскими графитированными электродами заменяют китайские

На Новосибирском электродном заводе сообщили о запуске новой линии по выпуску важного компонента для производства стали — графитированных электродов. До конца 2017 года предприятие планирует увеличить выпуск продукции сразу на 60%.

Как сообщают представители завода, в цехе графитации смонтированы современные печи прямого нагрева. С их помощью удалось в разы сократить производственный процесс, снизить на 30% потребление электроэнергии и наладить выпуск новой продукции — крупногабаритных графитированных электродов диаметром до 1,5 метров. Также подчеркивается, что «была спроектирована печь, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве».

Один из новых видов продукции завода — графитированные электроды ждут отечественные производители черной металлургии. Многие российские предприятия до недавнего времени покупали их в Китае, сейчас китайцы сократили производство, а цены на импорт подросли.

Новосибирский электродный завод снабжает своей продукцией не только производителей стали, алюминия, но и ферросплавов и кремния, российских и зарубежных, импортирует в 40 стран. Сейчас на предприятии графитируется порядка 40% именно для российских металлургов.