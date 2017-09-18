В Самаре вышли на линии 10 новых российских 3-секционных трамваев

Начата эксплуатация 10 новых низкопольных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область) в Самаре.

Новые транспортные средства модели 71-631 закуплены в преддверии Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе и в Самаре в 2018 году. У новых трамваев плавный, почти бесшумный ход, в них установлены система кондиционирования, wi-fi. Широкие дверные проемы (в салоне шесть дверей - четыре двустворчатых и две одностворчатых) и просторные накопительные площадки позволяют увеличить скорость высадки-посадки.

Модель 71-631 оснащена комплексной цифровой информационной системой, включающей в себя автоинформатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели, информационное табло – «бегущую строку». Установлен комплекс видеонаблюдения и система ГЛОНАСС.

По данным производителя около 90% компонентов в каждом из новых трамваев из Усть-Катава – сделаны в России. Один 3-секционный трамвай нового типа перевозит до 300 человек.