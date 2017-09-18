Новая разработка российских ученых для восстановления плодородного слоя почвы

В Сибирском федеральном университете (СФУ, Красноярск) в лабораторных условиях разработали новый биомат, который, значительно ускоряет рост растений. Особенно полезен он будет в северных широтах, где биологический этап рекультивации сильно затруднен значительной удаленностью и труднодоступностью объектов, суровыми климатическими условиями и гидротермическим режимом почв.

Как и большинство биоматов, этот представляет собой основу из натурального волокна, которая пропитывается специальным инертным составом на основе поливинилацетата, позволяющим длительное время сохранять механическую прочность. На основу наносятся органические наполнители, содержащие БАД и связующие вещества природного происхождения, которые питают растение. В состав биомата можно включить и гидрогель, который позволит поливать растение куда реже.

Авторы разработки отмечают, что главное преимущество разработанного в Красноярске биомата заключается в том, что он полностью разлагается в течение 4–5 лет. Продукты его разложения сами становятся частью почвенного гумуса, обеспечивая развитие растений. Кроме того, биомат производится клеевым способом, который значительно технологичнее, чем, например, прошивной. По внешнему виду искусственная почва напоминает ковер, он легкий и его можно расстелить практически в любом месте. Биоматы могут не только помочь экологам в восстановлении нарушенных земель, но их также можно использовать и для облагораживания городских улиц, и в бытовых целях, например, на дачных участках..

Эксперименты показали, что всхожесть семян ускоряется в два раза – именно настолько обогнали контрольную группу сосны, посаженные полгода назад. Работой ученых СФУ уже заинтересовались представители нефтегазовых компаний.