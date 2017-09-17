Крупные стройки обеспечили рост промышленности в России в 2017 году

Эксперты отмечают наметившийся подъем производства в нашей стране. Даже «либеральные» экономисты из Института Гайдара вынуждены признать очевидное: российская промышленность вошла в стадию роста. Одним из компонентов этого роста стала металлургия, которую «раскочегарили» большие стройки вроде Керченского моста, огромного газопровода «Сила Сибири» и новых производственных площадок (Росатом и др.). Например, после нулевого роста и снижения в течение почти 4 лет наши металлурги подросли за 9 месяцев 2017 года сразу на 11%.

Особо стоит отметить зафиксированный рост производства грузовых вагонов (+90,5%), легковых (+20,5%) и грузовых (+12,1%) автомобилей, автобусов (+18,9%) и стальных конструкций (+11,8%). Россия не просто «адаптировалась» к санкциям, но и начала реальный переход на свою технику и комплектующие, где то возможно, а также разработку тех видов продукции, которые мы раньше покупали за рубежом.

По мнению специалистов Минпромторга России, в будущем драйвером развития нашей металлургии станут судо-, авиа- и автомобилестроение, производство станков и прочего оборудования. Также в ведомстве рассчитывают на импортозамещение в черной и цветной металлургии. Еще один интересный проект, осуществление которого вскоре может добавить положительной динамики нашим производителям – мост на остров Сахалин. Его возведение может стартовать в ближайшие 1-2 года. Также стоит обратить внимание на приближающееся начало строительства инфраструктуры первого отрезка ВСМ – высокоскоростной железной дороги Москва – Казань глобальной евразийской транспортной системы Москва – Пекин.