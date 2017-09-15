Самый высокий небоскреб Европы в Санкт-Петербурге приближается к 400 метрам (ФОТО)

Строительство небоскреба «Лахта-центр» в северной столице нашей страны перевалило за отметку 365 метров. Таким образом до достижения проектной высоты 462 метра остается уже менее 100 метров.

«Лахта-центр» это доработанный проект, ранее известный как «Охта-центр». Здание является главным офисом государственного сырьевого гиганта – «Газпром». Кроме центрального офиса одного из самых больших предприятий России в высотке разместятся научно-образовательный комплекс, планетарий, выставочные пространства, медицинский центр, многофункциональный зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных и костюмированных представлений, спортивный центр, открытый амфитеатр и еще целый ряд общедоступных сервисов, включая отделение банка, магазины, рестораны, кафе и т.д.

Ранее в январе 2017 года «Техносфера» сообщала о достижении строителями здания 250-метровой высоты, т.е. за 9 месяцев построено более 100 метров небоскреба или почти 20% конструкции высотки.







Фото строительства по состоянию на сентябрь 2017 года. Источник: skyscrapercity.com