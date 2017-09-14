Основатель DZ Systems расскажет о перспективах развития промышленного Интернета вещей в современном мире

Дмитрий Завалишин стоял у истоков сервисов «Яндекса», развивал FidoNet. Спикер с 30-летним опытом в сфере информационных технологий поделится видением рынка промышленного Интернета вещей на приближающемся Форуме «Интернет вещей» 2017, одним из информационным партнеров является наш медиаресурс "Техносфера. Россия".

Дмитрий выступит с докладом на тему «Промышленный Интернет вещей: переход к умному производству».

Основные тезисы его выступления:

• значение перехода к промышленному Интернету вещей в современном мире;

• реальные кейсы использования IIOT на практике;

• современные информационные алгоритмы как главное препятствие для распространения IIOT;

• варианты внедрения IIOT в различных областях.

Холдинг DZ Systems – один из крупнейших разработчиков информационных систем полного цикла. Профессиональная команда подстраивает программные решения под индивидуальные условия заказчика. За время существования был реализован целый ряд проектов, таких как системы телекома, операционные системы, мобильный банкинг, проекты в сфере eCommerce и многое другое.

Международный форум «Интернет вещей» 2017 – это уже четвертая ежегодная встреча ведущих представителей IoT-индустрии, от разработчиков до инвесторов. В этом году программа конференции была расширена и займет два дня вместо одного. Пройдет форум «Интернет вещей» 31 октября и 1 ноября в Москве в КВЦ «Сокольники», павильон 7А.

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