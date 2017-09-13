8-ядерный российский процессор Байкал-М скоро появится

Об этом стало известно в ходе посещения участниками конкурса «Инновационная радиоэлектроника» российской компании «Байкал Электроникс». По озвученным данным специалистами предприятия-разработчика, «скоро выйдут инженерные образцы уже нового поколения процессоров Байкал-М (Baikal-M), которые будут построены на архитектуре ARMv8, а также иметь 8 ядер, работающих на частоте до 2 ГГц».

На сайте компании ранее анонсировалось, что перспективный процессор будет построен по 28-нм технологии.

Напомним, что пока «Байкал Электроникс» создал и запустил в производство 2-ядерный коммерческий процессор Baikal-T1 (Байкал-Т1) архитектуры MIPS с частотой до 1,2 ГГц. О данном проекте и его развитии в 2015-2016 годах «Техносфера» уже писала в следующих материалах: