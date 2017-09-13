12 новых Су-30СМ приобретает Казахстан

Военно-воздушные силы Республики Казахстан закупят еще 12 новых Су-30СМ в дополнение к ранее заказанным 11 таким машинам. Все самолеты будут собраны на Иркутском авиазаводе.

Изначально казахстанские военные анонсировали 4 года назад большие планы по закупке 36 однотипных Су-30СМ российского производства для своих ВВС. Затем данное намерение превратилось в твердый контракт на 11 самолетов, 6 из которых уже получены из России, а еще два будут готовы к передаче заказчику до конца 2017 года (в 2018 году контракт выполнят полностью).

Следующий контракт, по данным российских специализированных СМИ, будет заключен в ближайшее время – его будут выполнять в течение 3 лет, поставляя по 4 Су-30СМ из Иркутска каждый год. Предполагается, что поставки произойдут в 2018-2020 годах. Таким образом, через 3 года основу ВВС Казахстана будут составлять около 3 десятков новых российских боевых самолетов.

Интересно, что стоимость поставленных по контракту в 2015 году 4 машин составила около 5 миллиардов рублей.