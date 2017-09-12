Минпромторг России объявил крупнейший конкурс на разработку русской микроэлектроники

Более 4 миллиардов рублей суммарно выделяют в России официально на создание различных радиоэлектронных компонентов отечественного производства для замены американских и других иностранных образцов в сфере военно-промышленного комплекса в 2018-2019 годах. Разработчики должны поторопиться с заявками — 2 октября 2017 года прием их заканчивается.

Это второй такой конкурс — первый был объявлен в августе этого года на общую сумму почти 2,8 млрд рублей. Рассмотрим, что именно хотят начать производить в России в рамках импортозамещения в радиоэлектронике. По данным российского портала CNews, список получился довольно внушительный, и иностранных поставщиков в нем немало:

Необходимо создать свою замену американским RAID-контроллерам Intel, а также разработать маршрутизатор (роутер) высокоскоростного RAID-массива большой емкости. Также Минпромторг РФ готов профинансировать разработку 8 типов малошумящих усилителей (в диапазоне до 40 ГГц) и 4 типов усилителей малой мощности (в диапазоне до 30 ГГц) — в этом направлении планируется заменить изделия Avago Technologies (Сингапур), Analog Devices (США), M/A-COM (США), United Monolithic Semiconductors (Франция), Qorvo (США), Compound Photonics (США), Mimix (США), Agilent Technologies (США).

Еще один вид необходимых для нашей промышленности радиоэлектронных компонентов — умножители частоты 16 видов (активные и пассивные) с диапазоном частот до 46 ГГц. Такие продукты Россия вынуждена закупать пока в компаниях: AnalogDevices (США), M/A-COM, (США), UMS (Франция), AvagoTechnologies (США), Mini-Circuits (США).

Уйти от закупки английских изделий фирмы E2V позволит разработка нового отечественного радиационно-стойкого процессора со стандартной архитектурой PowerPC, а прекратить закупать продукцию американцев из Atmel и Xilinx - создание радиационно-стойкой отказоустойчивой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) потоковой обработки информации с применением программируемых логических элементов и трехкратным резервированием на кристалл.

Также Минпромторг готов профинансировать создание специализированной схемы навигации и пространственной ориентации для бортовых систем, которое заменит американские микросхемы XC4VFX60-11FF1152I (Xilinx) и Triumph (Javad GNSS).

Разработка трехосевого магниторезистивного преобразователя магнитной индукции и линейного ускорения позволит отказаться от швейцарских изделий STMicroelectronics.

Русским предприятиям необходима новая отечественная аналогово-цифровая микросхема для перспективных приводов и систем управления. Здесь мы пока зависим от изделий MicrelSemiconductor (США), AnalogDevices (США), STMicroelectronic (Швейцария), ONSemiconductor (США), TexasInstruments (США). Также у американцев из Analog Devices закупаются микросхемы приемопередатчиков цифровых интерфейсов с повышенной стойкостью к специальным воздействиям внешних факторов и максимальной скоростью передачи до 150 Мбит/сек — их нужно заменить 4 типами российских изделий.

В этом же списке поддерживаемых государством перспективных проектов - 2 типа новых сверхбольших интегральных схем (СБИС) для построения вычислительных сетей реального времени. После их появления в России перестанут платить деньги американцам из Pulse. Их коллег из Actеl и Xilinx нужно лишить еще одного источника доходов — они продавали сюда микросхемы типа «система на кристалле», состоящие из процессорного ядра и сложноструктурированного ядра программируемой логической интегральной схемы. Разработка российского аналога заложена в описываемую госпрограмму финансирования НИОКР.

Минпромторг РФ также готов профинансировать разработку «ряда микросхем» для замены изделий компаний Intersil (США), STMicroelectronics (Швейцария), Texas Instruments (США), Fairchild (США), National Semiconductor (США), M. S. Kennedy Corporation (США), Analog Devices (США).