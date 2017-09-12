В России начаты летные испытания двигателя ТВ7-117СТ (ВИДЕО)

Долгожданный российский турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ для самолетов Ил-112В и Ил-114, установленный на летающую лабораторию в ЛИИ имени Громова, начали испытывать в небе в подмосковном Жуковском.

Это полностью отечественный силовой агрегат максимальной мощностью 3000 л.с., в котором нет иностранных комплектующих. В производственной кооперации по нему участвуют двигателестроительные предприятия из Санкт-Петербурга, Омска, Москвы, Перми.

ТВ7-117СТ оснащен воздушным винтом АВ112 разработки НПП «Аэросила», а созданная в компании «Климов» система автоматического управления управляет не только двигателем, но и воздушным винтом. Это совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки.