Объявлены еще 32 номинанта Национальной премии импортозамещения ПРИОРИТЕТ-2017

Организационный комитет и Экспертный совет премии «ПРИОРИТЕТ-2017» извещают о результатах второго этапа рассмотрения заявок на участие в премии. Статус Номинантов Национальной премии в области импортозамещения по итогам квалификационного отбора присвоен еще 32 продуктам 27 компаний и организаций в 15 номинациях. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего на 31 августа 2017 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2017», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано более 130 заявок от соискателей из более, чем 30 регионов Российской Федерации. Список всех номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees

Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок. Напоминаем, что последний день приема заявок на участие – 30 сентября 2017 года.

Как отмечают в Оргкомитете, в нынешнем году более 30 регионов России активно поддержали премию «ПРИОРИТЕТ» - это в два раза больше, чем в прошлом. Как подчеркивает Оргкомитет премии, в регионах растет понимание того, что участие в конкурсных мероприятиях премии – залог известности лидеров импортозамещения на федеральном уровне. Их путь к потребителю становится короче, а поддержка государственных органов осязаемей. В 2017 году региональные правительства активно информируют предприятия и компании о приеме заявок на соискание звания лауреата Премии «Приоритет-2017», отмечают в Оргкомитете.

«Всё больше импортозамещающих предприятий и их продуктов из регионов принимают участие в премии – это актуальная и набирающая силу тенденция. Мы благодарим региональные власти за помощь и поддержку делу импортозамещения в нашей стране, за деятельное участие в выявлении и оценке лучших. Импортозамещение – общенациональная задача, решение которой возможно только общими усилиями», - сказал Председатель Оргкомитета Национальной Премии «Приоритет-2017» Виталий Расницын.

Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» объявляет номинантов в 15 номинациях премии.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» номинантами стали компания «Воентелеком» и ее программный мультипротокольный маршрутизатор, Торговый дом «Ферекс» и его светодиодный прожектор FFL, компания «НИТИ Прогрессс», запустившая в серийное производство стальные панельные радиаторы PRADO, а также винтовые насосы, которые производит дагестанский Завод им. Гаджиева.

В номинации «Приоритет-МЕД» статус номинанта получили установка экстремальной криотерапии компании «ГРАНД-Крио», фитотерапевтические аппараты компании «Аверс» - «Доктор-Свет», «Аверс-Лайт», «Аверс-Душ» и биолампа «Аверс-Сан». Кроме них номинантом стала компания «Детская Восстановительная Медицина» с серией технических средств реабилитации торговой марки «Я могу!».

В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» в числе номинантов фирма «Колорит» и ее продукция из искусственной кожи, компания «Фэшн Бэби» (бренд Choupette) и ее полная ассортиментная линейка детской одежды, торговый дом «Меланж Текстиль» и ее ткани серии «Консул-Антистат 240». А питерская компания «Модерам» выставила в номинацию свою специальную защитную облегченную производственную обувь.

Также четыре номинанта в номинации «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» . Это линейка продукции из возобновляемых источников сырья нижегородского «Химинвеста» и сразу три бренда казанской компании «Данафлекс» - высокобарьерный и тубный ламинаты плюс упаковочные пленки с твист-эффектом.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» номинантами стали «Завод тормозных механизмов» со своими последними разработками, тормозными колодками и ремонтными комплектами тормозных накладок, а также компания «ТехноРесурсЦентр» с герметизированными вагонными переходами для электропоездов. Также номинировано газонаполненное электротехническое оборудование великолукского «ЗЭТО».

Три номинанта определено в номинации «Приоритет-ФАРМА». Это мягкие лекарственные формы компании «Нижфарм» и новые препараты «Московского эндокринного завода» - «Фентанил» и «Тропикамид».

Еще три номинанта определены в номинации «Приоритет-ТНП» . В ней за главный приз поборются два «клеенчатых» продукта тверской компании «Колорит» – детские изделия из медицинской клеенки и столовая клеенка. Кроме того, номинантом стал и пензенский «Маякпринт» и его разработка – виниловые обои на бумажной основе.

В номинации «Приоритет-АГРО» два номинанта. Томский «Интеропт» (33 пингвина) с линейкой мороженого без сахара OrganicBar и зерносушилки от воронежской компании «Агромиг», которые поучаствуют в категории «Сельскохозяйственное машиностроение».

В номинации «Приоритет-ТЭК» статус номинанта присужден компании «АтомикСофт» и его системе управления данными «Альфа Платформа». В номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» номинантом стал Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» с системами смазки и суфлирования газотурбинного двигателя М90ФР. В номинации «Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ» номинантом стали станки термической резки с ЧПУ, созданные на производствах компании «Эф Эм Групп». В номинации «Приоритет-СТРОЙ» будет участвовать в качестве номинанта казанский «Волжанин» со своими аппаратами стыковой сварки. Номинантами в «Приоритет-УСЛУГАХ» стала московская компания «Энергоника» с сервисом энергосбережения за счет реконструкции систем освещения, в номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» - Краснокамский завод «КЗМС» со своим специальным проектом «Спиральные сетки».

Оргкомитет премии также напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» продолжается. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2017» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate .

Последний день подачи заявок на конкурс – 30 сентября 2017 года.