Новый 12-литровый ЯМЗ-770 готовят к запуску в серию

Ярославский моторный завод начнет выпуск новых двигателей ЯМЗ-770 для тяжелой транспортной, строительной, карьерной техники, а также тракторов, комбайнов, ж/д техники, судов и дизель-генераторных установок в 2018 году. Сейчас опытные образцы уже находятся на испытаниях.

ЯМЗ-770 и его военная версия ЯМЗ-780 являются дальнейшим развитием двигателя ЯМЗ-650, который в свою очередь базируется на решениях силового агрегата 11-литрового Renault dCi11. Но у 6-цилиндрового тяжелого рядного дизельного двигателя ЯМЗ-770 - полностью оригинальные блок цилиндров, головка блока, коленвал, а степень локализации (т. е. количество российских комплектующих в общей конструкции) достигает 90%.

Двигатели нового семейства ЯМЗ-770 имеют аккумуляторную систему топливоподачи, систему рециркуляции отработавших газов, моноблочную 24-клапанную головку цилиндров с расположенным в ней распределительным валом. Базовые детали рассчитаны на давление сгорания 250 бар. Прогрессивная конструкция тяжелых рядных дизельных двигателей ЯМЗ-770 имеет значительный ресурс по форсированию. Диапазон крутящего момента 1700-2500 Нм обеспечивает высокие тягово-динамические параметры транспортных средств. Первые силовые агрегаты будут иметь мощность до 550 л.с., но уже есть разработки версий большей мощности — до 1000 л.с.

По своим габаритам «семьсот семидесятый» можно выпускать на обрабатывающих линиях под ЯМЗ-650. Также разработчики сообщают, что новые российские двигатели отвечают самым современным тенденциям мирового дизелестроения: они экономичны, имеют ресурс более 1 млн км и соответствуют экологическому стандарту «Евро-6».