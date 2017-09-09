В России впервые официально показали Т-80БВМ и Т-90М (ФОТО)

9 сентября на территории 33-го общевойскового полигона Российской армии в Ленинградской области ко Дню танкиста были показаны 2 боевых машины, о которых уже много писали специализированные издания – глубоко модернизированный танк Т-80БВ, получивший название Т-80БВМ, и обновленный вариант развития танка Т-90 – Т-90М.

«Техносфера» предлагает вниманию наших читателей фото этих двух танков с мероприятия:

46-тонный Т-80БВМ оснащен 1250-сильным газотурбинным двигателем – его новое дополнительное бронирование и системы управления вооружением соответствуют современным стандартам модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.







Т-90М (ОКР «Прорыв-3») оснащен 1000-сильным дизелем В-92С2, имеет оригинальное бронирование и передовые системы управления вооружением. Сообщается также, что в этом году Уралвагонзавод начнет серийный выпуск данных машин для Российской армии.



