Новый российский 3-секционный тепловоз выходит на испытания

Созданный на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) новый дизельный локомотив 3ТЭ25КМ2М состоит из 3 секций по 12000 л.с. каждая. Магистральный тепловоз готовится к началу опытной эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали.

У базовой модели, двухсекционного 2ТЭ25КМ, каждая секция имеет мощность около 7 000 л.с. Новый мощный локомотив будет работать на неэлектрифицированных участках БАМа. Такой трехсекционный локомотив способен тянуть за собой состав массой более 7 000 тонн. Причем объем топлива позволяет тепловозу проехать с таким грузом до 2800 километров – например, от Таксимо (Бурятия) до Советской Гавани (Хабаровский край).

Новый локомотив обладает рядом преимуществ, которые были учтены по итогам эксплуатации на БАМе других тепловозов, отмечают в пресс-службе БМЗ. Так, разработчики предусмотрели автономный обогрев кабины и блока электронного управления. Все системы спроектированы с учетом эксплуатации при низких температурах Сибири и Дальнего Востока.