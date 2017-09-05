Новые российские медицинские вертолеты Ансат идут в серию

Построены и переданы российским заказчикам из регионов 6 первых отечественных вертолетов «Ансат» в специальной медицинской версии. На 2018 год запланировано производство уже 12 таких машин.

Средняя стоимость одного оборудованного в соответствии с современными стандартами санавиации вертолета данного типа составляет в среднем около 250 млн рублей. Машины реализуются с использованием государственной лизинговой схемы. Медицинские «Ансаты» уже работают в Татарстане, Кировской, Волгоградской областях.

В дополнение к упомянутым выше 12 заказанным российскими эксплуатантами еще новых 6 машин планируют купить китайские компании.

«Ансат» - компактный вертолет, который выпускают в Казани. Его максимальная взлетная масса не превышает 3,6 тонны, а длина – 5,7 метров. Машина может перевозить до 8 пассажиров или до 1,2 тонны груза. Максимальная скорость – 275 км/ч. Дальность полета – 510 км.