В Омске займутся модернизацией партии танков Т-80

Для Российской армии на танковом заводе «Омсктрансмаш» в ближайшее время будет глубоко модернизирована партия основных боевых танков Т-80, - сообщает сайт регионального Минпрома.

T-80У (на фото) выпускался на «Омском заводе транспортного машиностроения» в 1985-93-х годах, а Т-80БВ – на заводе в Ленинграде до 1992 года. На этих танках установлены газотурбинные двигатели мощностью 1000-1250 л.с. На вооружении Российской армии состоит несколько тысяч таких «восьмидесяток». Модернизация позволяет существенно повысить тактико-технические характеристики машины.

По словам генерального директора завода «Омсктрансмаш» Игоря Лобова, госконтракт носит долгосрочный характер. «Получение заказа на капитальный ремонт с глубокой модернизацией Т-80 - это знаковое для нашего предприятия событие, которое позволит дополнительно увеличить загрузку производственных мощностей, а также наладить экономическую ситуацию на заводе».