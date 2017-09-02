Созданы новые российские изотермические вагоны для замены германских

Первым в России разработал и начинает выпуск новых изотермических вагонов-термосов Армавирский машиностроительный завод (Краснодарский край). Раньше такие вагоны наши железнодорожники заказывали в Германии.

Новый железнодорожный вагон получил отраслевое обозначение 16-6962. Он имеет объем 120 кубических метров и предназначен для перевозки до 62,5 тонн пищевых продуктов, фруктов и овощей. Первые два экземпляра уже завершают на испытания, а серийное производство начнется в конце 2017 года.

Вагон-термос — термоизолированный вагон, длительное время сохраняющий изначальную температуру груза (не позволяет растаять мороженому мясу летом — не позволяет замерзнуть яблокам зимой). Там нет холодильных или нагревательных установок — термос держит изначальную температуру. Поэтому такой вагон несравнимо дешевле рефрижераторного и в производстве (нет дорогого оборудования), и в обслуживании (не нужна обслуживающая бригада и сложный ремонт). Особо стоит отметить, что новый вагон из Армавира можно использовать в одиночку, а не ждать груза на рефрижераторную секцию из 5 вагонов (рефрижераторы на железной дороге - это сцепка из вагонов, один из которых — служебный, где стоит холодильное и нагревательное спецоборудование, а несколько вагонов в сцепке он охлаждает-отапливает. Все это работает за счет дополнительного двигателя в служебном вагоне).

Вагоны-термосы в СССР и России никогда ранее не производились. Их закупали на одном из предприятий в Германии.