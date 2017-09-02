Новый российский малый беспилотник с большой дальностью полета (ВИДЕО)

Новосибирские инженеры из компании «Оптиплейн беспилотные системы» создали и запустили в серию новый беспилотный аппарат, летающий на рекордное для своей массы расстояние. 5-килограммовый 3-моторный «Колибри S2» имеет дальность 50 километров, что более чем в 1,5 раза больше, чем у существующих аналогов в этом классе.

Дальность удалось повысить за счет использования гибридной схемы конвертоплана, когда аппарат сам меняет режим полета с вертолетного на самолетный и наоборот. Беспилотник разгоняется в горизонтальном полете до 65 км/ч и может зависать по-вертолетному над нужными участками местности. Несмотря на скромный вес всего в 5 кг, машина поднимает в воздух до 1,5 кг нагрузки.

Создатели «Колибри S2» подчеркивают, что площадь облета мультикоптера в пять раз превышает возможности других выпускаемых сейчас аппаратов. Аппарат может использоваться для мониторинга крупных лесных участков, коммуникаций, аграрных угодий, пояснили в компании.