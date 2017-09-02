Первый российский RFID-считыватель создан на зеленоградском «Ангстреме»

Отечественный разработчик и производитель микроэлектроники «Ангстрем» (Московская область, Зеленоград) представил первый российский радиочастотный считыватель сигнала с бесконтактных RFID-карт и меток. Прибор работает в международном частотном диапазоне для таких устройств — 860-960 МГц. На предприятии уже выпускают серийно свои бесконтактные карты и метки — таким образом создан полный набор для бесконтактной идентификации, конкурентный с иностранными образцами.

Первый российский RFID-считыватель создан на отечественном контроллере, имеет одну антенну и небольшую мощность — около 0,4 Вт. Это позволяет его использовать для идентификации или считывания данных с метки/карты на расстоянии не более 2 метров. Разработчики говорят, что мощность можно будет регулировать, задавая необходимую дальность.

На очереди еще одна модель аналогичного устройства с двумя антеннами и мощностью в 5 раз больше. Ее будут использовать в автомобилях, вагонах, в автопогрузчиках для управления складским хозяйством.