Защищенный промышленный компьютер на базе процессора Эльбрус и ОСРВ пойдет в серию

Передовая разработка российской микроэлектронной отрасли - защищенный промышленный модуль сбора сигналов различных датчиков с последующей передачей данных на главный сервер на базе процессора «Эльбрус» и одноименной промышленной операционной системы реального времени (ОСРВ «Эльбрус») - в конце 2017 года будет запущена в производство.

Такие устройства приобретут в первую очередь государственные компании, которые заинтересованы в мощной защите от кибератак (РЖД, Росатом, Русгидро и другие). Это полностью российская разработка – от базовой конструкции до программного обеспечения и комплектующих, включая микропроцессор с отечественной архитектурой. В 2018 году планируется поставить уже сотни таких промышленных систем, а в следующем году счет может пойти уже на тысячи.

Модуль помещен в герметичный металлический корпус промышленного образца и изначально приспособлен к жестким условиям эксплуатации. У машины высокая производительность и низкое энергопотребление. В нем много выходов и разъемов для различных современных устройств.

Операционная система реального времени «Эльбрус» (ОСРВ «Эльбрус») разработана на базе Debian Lenny 5.0 для компьютеров 3 видов — 1) на базе отечественной архитектуры «Эльбрус», 2) с отечественной реализацией архитектуры SPARC и 3) для компьютеров на базе архитектуры х86.