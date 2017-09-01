Представлен прототип нового российского электропоезда ЭП2Тв

На Тверском вагоностроительном заводе создали новый электропоезд ЭП2Тв и представили его прототип на железнодорожной выставке «Экспо 1520». В течение ближайших года русская электричка выйдет на ходовые испытания, а на 2019 год запланировано начало ее серийного производства.

ЭП2Тв рассчитана на перевозку в 11 вагонах до 3300 человек с максимальной скоростью до 160 км/ч. Состав будет снабжен асинхронными двигателями, а вагоны будут иметь широкие дверные проемы - 1400 мм. Новая система межвагонных соединений обеспечивает защиту от шума, вибрации, повышенных и пониженных температур. Эксплуатационные расходы и расход электроэнергии поезда значительно снижены.



