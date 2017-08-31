Российский процессор 1890ВМ8Я идет на смену американским XLP и RM7000

64-разрядный суперскалярный процессор 1890ВМ8Я с отечественной архитектурой «Комдив 64» анонсирован в качестве замены американских PMC-Sierra RM7000 и NetLogic Microsystems XLP316, - сообщает Cnews. Разработчики из НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН) считают, что в специализированных компьютерах, маршрутизаторах и контроллерах нефтегазового оборудования пора переходить на их разработку, не отличающуюся от западных по производительности.

Процессор 1890ВМ8Я впервые был представлен в 2016 году как «сердце» новых российских защищенных компьютеров «Восход» для полевых и экстремальных условий. Он производится по 65-нм технологии. «Техносфера» уже писала о нем ранее - см. наш материал 2016 года.