ТИГР для связистов оснастили новым унифицированным ГЛОНАСС-модулем

Броневик «Тигр-УС», оборудованный совместно компаниями «Воентелеком» и АО «ГЛОНАСС» отечественным многофункциональным модулем, теперь стал по-настоящему «подключенным» военным автомобилем: кроме точного положения машины на карте и истории ее перемещения на командном пункте части будут видеть работу двигателя, расход топлива и исправность основных узлов и агрегатов.

Технологии спутникового мониторинга не являются революционными для нашей страны — в России уже много машин оснащено ГЛОНАСС-системами. Описываемая разработка для военных представляет удобное и массовое решение, которое начинают ставить на обычную боевую технику. Так на недавней выставке «Армия-2017» был проведен учебный ночной бой десятка боевых машин разных видов, во время которого информация и параметры работы танков, БТР и БМП в режиме реального времени передавались на командный пункт.