Российская частная компания разработала автомобиль по мотивам легендарного советского ЗиЛ-157

Любители брутальных отечественных грузовиков из московской «Dr.Broman`s Place», вдохновленные внешним обликом советского ЗиЛа-157 создали настоящий шедевр — пикап ЗИЛ-157 ЛЕСОРУБ с 7,4-литровым двигателем V8, АКПП, системой централизованной подкачки колес.

Машина будет собираться на заказ по цене от 3 до 5 млн рублей. Предусмотрен вариант с 5,2-литровым двигателем.

ЗИЛ-157 из 21 века уже привлек к себе внимание тысяч любителей автомобилей после показа на Moscow Off-road Show 2017, его фото и видеозаписи тестовой поездки расходятся по социальным сетям.



