Российских роботов начали использовать в Испании

Первая пара российских роботов разработки компании «Промобот» из Перми начала работать в офисе испанской электросетевой компании «Ибердола» в городе Бильбао. Машины модели Promobot v.2 ведут беседы с посетителями, рассказывают им о компании, делают фото на память.

Русские роботы пришлись испанским заказчикам «по вкусу» неслучайно: наши машины качественно разговаривают с людьми и успешно распознают лица посетителей. Испанцы приобрели двух роботов второго поколения (v.2), а производитель уже активно продвигает и продает машины следующего – v.3. Третье поколение «промоботов» более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы.

В России стоимость таких роботов колеблется в зависимости от поколения и функционала от 0,5 до 1,5 млн рублей за единицу.