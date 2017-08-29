Первый двигатель СМ-100 выведут на испытания в 2019 году

Разработка нового российского авиадвигателя СМ-100 сейчас уже перешла в стадию изготовления комплектующих для первых образцов. Ожидается, что данный двигатель станет заменой известного АИ-222-25, который когда-то производился в кооперации с Украиной, а сейчас полностью выпускается в России.

СМ-100 при сохранении габаритов двигателя АИ-222-25 получит увеличенную максимальную тягу с 2500 кгс до 3000 кгс. По топливной экономичности при этом сохранятся параметры «двести двадцать второго». В плане надежности двигателестроители рассчитывают обеспечить межремонтный интервал на уровне 1500 часов.

Как обещают представители разработчиков, новый двигатель СМ-100 будет полностью взаимозаменяем с АИ-222-25, но вместо девятиступенчатого компрессора высокого давления на нем планируется применить шестиступенчатый компрессор, а реализация этого проекта позволит получить базовый газогенератор, на основе которого можно будет создать целый ряд модификаций двигателей гражданского и военного назначения. Газогенератор СМ-100 будет готов в 2018 году, а испытания первых полностью готовых силовых агрегатов запланированы на 2019 год.

Использоваться СМ-100 будут на учебно-боевом самолете Як-130, а также на новых самолетах и беспилотниках.