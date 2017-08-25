В России серийно выпускается переносной комплекс 2-режимного подавления БПЛА

С 2016 года отечественное предприятие «Локационная мастерская» при Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны РФ выпускает уникальный комплекс «Ступор». Данное переносное устройство позволяет на расстоянии до 2 км подавлять беспилотные летательные аппараты (наиболее эффективно оно в зоне прямой видимости - до 500 метров).

«Ступор» обладает возможностью электромагнитного и оптико-электронного подавления БПЛА: он «разрывает» связь беспилотника с оператором и мешает видеосъемке, воздействуя лазером на камеру беспилотного летательного аппарата. Как отмечают разработчики, особых навыков в использовании такого необычного российского оружия не требуется. Подзаряжать аккумулятор комплекса можно от обычной или автомобильной электросети.