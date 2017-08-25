Российские ЗРК сбили 12 воздушных целей в Сирии в первой половине 2017 года

Как сообщает российский специализированный блог bmpd, в ходе операции наших вооруженных сил в Сирийской арабской республике с начала января по июль 2017 года было сбито 12 воздушных целей с использованием российских ЗРК «Панцирь-С1» на 3 позициях: Тартус, Масьяф, Хмеймим. Среди сбитых целей – 3 израильских беспилотника Heron.

Из приведенной таблицы следует, что израильские беспилотники были сбиты на удалении от 8 до 16 километров и на высотах от 4 до 7 км. При этом скорость БПЛА Heron составляла от 75 до 120 км/ч. На каждый такой аппарат было использовано по 1 зенитной ракете.

Не обошлось и без американских беспилотников. 27 мая в районе нашей базы флота в Тартусе были сбит небольшой разведывательный БПЛА США RQ-21A на дальности всего 5 км. Правда, на него было потрачено целых 3 зенитных ракеты комплекса «Панцирь-С1».

Наконец, досталось и туркам. Их беспилотник «Bayraktar TB2» одной ракетой сбили в 3 км от Тартуса 11 мая.

Среди остальных мишеней – одиночные реактивные снаряды, которые разрозненные группы международных террористов пытаются время от времени применять по контролируемой сирийским правительством территории, а также разведывательные аэростаты неустановленной принадлежности.