Российско-китайский YotaPhone 3 стал серийным

В Китае в сентябре стартуют продажи третьего поколения смартфонов марки YotaPhone (Йотафон). Версия для России выйдет на рынок в конце 2017 года.

Как и предыдущие смарфтоны этого типа, третий «Йотафон» имеет 2 экрана (первый – стандартный 5,5-дюймовый с разрешением FullHD, второй оптимизирован для чтения книг, причем на этот раз в устройство предустановлен доступ к электронным библиотекам). YotaPhone 3 работает под управлением операционной системы Android 7.1.

«Железо» смартфона включает в себя 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, оперативную память 4 Гб. Для хранения файлов имеются 64 или 128 Гб памяти (в зависимости от версии). У аппарата 2 камеры – 12 и 13 мегапикселей соответственно. Разработчики снабдили устройство аккумулятором на 3200 мАч.

Объявленная стоимость для китайского рынка составляет: 21,5 тысячу рублей за 64 Гб вариант и 28 тысяч рублей за 128 Гб. В Китае аппарат получит название Yota 3.

На данный момент 34,9% в Yota Devices принадлежит российскому фонду. Китайская China Baoli Technologies Holdings Limited владеет 30% компании, а «Ростех» — 25,1%. Оставшиеся 10% принадлежат MTH Limited.