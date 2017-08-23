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23.08.2017

ЗВМ-2901: Шнекоходы из СССР возвращаются!

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«Завод вездеходных машин» из Нижнего Новгорода представил на своем сайте для покупателей «транспортно-технологическую платформу с роторно-винтовым движителем» (ТП с РВД) — снегоболотоход ЗВМ-2901 или как его называли во времена СССР — шнекоход.

5,5-метровое транспортное средство легко преодолеет бездорожье, болото, небольшую реку и влажные грунты. Машина по желанию заказчика может быть оснащена различным технологическим оборудованием (экскаватор, манипулятор, грунтовый насос и т.п.) для проведения строительных, мелиоративных, аварийно-спасательных работ. Современный 134-сильный отечественный дизельный мотор ЯМЗ-5344 позволяет шнекоходу преодолевать водные преграды со скоростью до 10 км/ч.

В базовой комплектации машина оснащается 2-х местной кабиной, подогревателем двигателя, валом отбора мощности (100% от мощности ДВС) для привода технологического оборудования, водооткачивающим насосом.

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Тэги: 
Шнекоход
ЗВМ-2901
СССР
снегоболотоход
Нижний Новгород
ЯМЗ-5344
Разделы: 
Транспорт

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