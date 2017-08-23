На испытаниях находится новый тяжелый тягач Урал-6308

По данным российских специализированных СМИ, в нашей стране скоро появится еще один седельный тягач (в дополнение к уже показанным в мае двум новым военным моделям КамАЗа). «Урал-6308» относится к новому семейству машин с колесной формулой 8х8, проходящему под шифром «Торнадо-У».

Ожидается, что новая машина получит в качестве силовой установки новый двигатель ЯМЗ-780 с рабочим объемом 12 литров и мощностью более 550 л.с. Еще одной особенностью перспективного тягача является новая задняя подвеска: она будет независимой и пружинной, а колеса задней оси выполнены подруливающими. Новый «Урал» может использоваться как тягач-танковоз (на раме стоит седло сцепки).

Добавим, что новый тягач может стать серийным в 2018 году.