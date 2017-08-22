О безопасности в промышленной автоматизации расскажет «белый» хакер Kaspersky Lab

Одним из интересных докладов приближающегося российского форума «Интернет вещей» станет выступление Владимира Дащенко из «Лаборатории Касперского». В числе информационных партнеров форума выступает медиаресурс «Техносфера. Россия».

Специалисты по безопасности знают, что любая система уязвима. Нельзя гарантировать полную её защищённость, зато можно максимально снизить риски. Владимир Дащенко расскажет о новом направлении работы «Лаборатории Касперского» — с производителями. Спикер работает старшим исследователем безопасности систем промышленной автоматизации. Он один из «белых» хакеров.

Владимир с 2016 года занимается проблемами безопасности объектов промышленной автоматизации в проекте Kaspersky Lab ICS CERT. Изучает безопасность smart-технологий (умный дом, умный город, IoT, IIoT и др.). Регулярно выступает на профильных конференциях, в том числе на S4, DEF CON 25 IoT Village, GeekPwn, RuCTF.

Из доклада спикера «Тяжёлый бой за светлое будущее. Проблемы устранения уязвимостей в системах промышленной автоматизации» вы узнаете:

аналитические данные о критических уязвимостях за последние 1,5 года;

причины халатности вендеров в вопросах устойчивости их систем;

реальные кейсы из практики Kaspersky Lab ICS CERT.

«Лаборатория Касперского» – одна из крупнейших международных компаний в сфере информационной безопасности. 37 офисов в 32 государствах обеспечивают её деятельность в более чем 200 странах мира.

Напоминаем, что форум «Интернет вещей» пройдёт с 31 октября по 1 ноября в КВЦ «Сокольники», павильон № 7-А.

Владимир и другие спикеры конференции покажут, как легко использовать smart-технологии для улучшения домашних, рабочих процессов и продуктов.

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