В России разработан сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния

Российские атомщики из ВНИИНМ (Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара) запатентовали сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния (MgB2).

Как сообщает Росатом, сверхпроводники на основе диборида магния, в основном, применяются для создания магнитных систем медицинских томографов, электродвигателей и генераторов. Перспективным направлением является использование сверхпроводящих генераторов в ветряных энергоустановках. Сверхпроводящие генераторы, даже при необходимости криогенной системы, имеют вес в два-три раза меньше, чем традиционные генераторы той же мощности.

Также наши атомщики уверены, что большой интерес представляет использование сверхпроводников на основе диборида магния для создания гибридных линий электропередачи, где в качестве хладагента используется жидкий водород с температурой кипения 20 К. Жидкий водород охладит сверхпроводник до нужной температуры, кроме того, сам водород является перспективным топливом. Таким образом, потребитель из одной линии получит и электроэнергию, и топливо.

Добавим, что впервые экспериментальный образец для гибридной линии электропередачи был создан в России в 2011 году коллективом ученых Института нанотехнологий микроэлектроники РАН, Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности и Московского авиационного института.