Испытания грузового космического корабля Прогресс МС успешно завершены

Роскосмос завершил летные испытания обновленного транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС», являющегося развитием проекта «Прогресс М» разработки РКК «Энергия». Полученные результаты в ходе эксплуатации на орбите русского «грузовика» признаны успешными.

Корабли типа «Прогресс МС» оснащены системой спутниковой навигации, новой командно-телеметрической системой, способной работать и в контуре управления через многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», модифицированной бортовой радиотехнической системой сближения «Курс-НА» и цифровыми блоками управления причаливанием и ориентации транспортного корабля. Космический грузовик не только для доставляет грузы на МКС, но и пристыкованный к ней, неоднократно применяется для коррекции орбиты станции.

Сейчас к станции пристыкован уже «Прогресс МС-06», он прибыл на МКС в июне 2017 года. Следующий корабль нового типа «Прогресс МС-07» отправится на орбиту с грузом осенью этого года.