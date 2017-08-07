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07.08.2017

100 новых российских автобусов для Нижнего Новгорода

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Российский производитель автобусов — Группа ГАЗ — выполнил контракт на поставку 100 новых 12-метровых ЛиАЗ-5292 вместимостью до 108 пассажиров в Нижний Новгород. Новые комфортабельные отечественные машины оснащены двигателями ЯМЗ-530 стандарта Евро-5 Ярославского моторного завода, работающими на газе.

Это вторая поставка серийных российских автобусов на газе в Нижний Новгород: два года назад городские власти закупили первую партию из 144 ЛиАЗ-5256 и ЛиАЗ-5293. Эксплуатируют в городе и автобусы на дизельном топливе: в этом году их уже закуплено у производителей 100 единиц — марок ПАЗ и ЛиАЗ.

Новая партия из сотни газовых ЛиАЗ-5292 оснащена АКПП, ABS, современным гидроусилителем руля. В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены, комплектом из трех маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами наклона кузова для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС.

Тэги: 
Нижний Новгород
Группа ГАЗ
ЛиАЗ-5292
ЯМЗ-530
ГЛОНАСС
Евро-5
автобус на газе
Разделы: 
Транспорт
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