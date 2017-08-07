Российские ученые исследуют новую технологию плазмохимической очистки дымовых газов

Новая разработка ученых Томского политехнического университета (ТПУ) — технология плазмохимической очистки дымовых газов с использованием импульсных электронных пучков получила государственную поддержку по линии Российского научного фонда.

Как сообщают исследователи, они используют для очистки дымовых газов на объектах тепловой энергетики импульсный электронный пучок. В рамках проекта в ТПУ разрабатывают требования к источникам энергии (ускорителям) и режимам их работы для эффективной очистки. Сегодня, когда речь идет об очистке выбросов, то под этим понимают удаление оксидов азота и оксида серы как наиболее токсичных соединений.

«И в России, и за рубежом уже сформулированы некоторые закономерности очистки газов с использованием импульсных электронных пучков, но пока нет применения ускорителей для очистки дымовых газов в промышленном масштабе. И пока применяемые для очистки газов ускорители электронов непрерывного действия — это дорогостоящие установки, рассчитанные на высокую производительность, и их использованием в очистке выбросов экономически чаще всего нецелесообразно», - говорят авторы разработки из Томска.

Лаборатория Института физики высоких технологий ТПУ располагает целым набором ускорителей электронов с разной плотностью энергии и длительностью пучка. В рамках гранта РНФ сибирские ученые проведут комплексные исследования процесса очистки газов разными ускорителями с применением методов моделирования и выяснят, какие ускорители наиболее целесообразно использовать. Фактически на основе полученных данных можно будет сформулировать техническое задание на ускоритель. Такого комплексного исследования будет выполнено впервые, и его результаты будут особенно актуальны для небольших объектов теплоэнергетики.

Предполагается, что на практике новая система очистки будет установлена на трубах ТЭЦ и будет разделена на зону облучения и фильтрации. Процесс очистки по новой технологии будет проходить таким образом: в дымовой газ добавляется аммиак и в некоторых случаях дополнительно вводится влага. Дальше инжектируется электронный пучок, происходит фактически организация плазмы, в этой плазме происходят плазмохимические реакции, продуктом которых являются твердые частицы — сульфаты и нитраты аммония (соединения аммиака и оксидов азота и серы). Их уже можно физически отфильтровать. Также ученые отмечают, что при плазмохимическом методе очистки не происходит воздействия на газы, приводящего к возникновению наведенной радиоактивности.