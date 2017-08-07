В России происходит массовый рост пользователей электронных госуслуг

Всего за год — с июля 2016 по июль 2017 года количество пользователей мобильного приложения «Госуслуги» в России выросло более, чем в 5 раз. Сегодня более 3,3 миллионов жителей нашей страны при помощи своих смартфонов получают необходимые услуги государственных учреждений: от запросов по задолженности перед налоговой или ГИБДД до записи на прием к врачу.

По данным Минкомсвязи РФ, за июль 2017 года через мобильное приложение пользователи совершили 26,5 млн запросов на получение государственных услуг и 703 тыс. платежей. По популярности лидируют запросы о судебной задолженности (10 млн), запросы о налоговой задолженности (8,5 млн), запросы о штрафах ГИБДД (7,3 млн). Также пользуются спросом подача заявления на получение водительского удостоверения (49 тыс.), регистрация транспортных средств (47 тыс.), подача заявления на загранпаспорт (44 тыс.) и запись к врачу (33 тыс.).

Добавим, что российское приложение «Госуслуги» работает сейчас в 3 основных операционных системах мобильных устройств: Android, Windows Phone и iOS.