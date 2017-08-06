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06.08.2017

В Омске на Рембате-2017 показан ПТС-ПС (ФОТО)

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Новейший плавающий транспортер впервые показан на массовом мероприятии: 5 августа на открытии армейских состязаний «Рембат» разработанный на Омском танковом заводе (Омсктрансмаш, входит в УВЗ) гражданский плавающий транспортер ПТС-ПС был представлен на выставочной площадке. Машина создана на базе военного ПТС-4 также разработанного в Омске.

Огромные размеры и формы ПТС-ПС унаследовал от военного «родителя». При этом амфибия оснащена гражданской комфортабельной кабиной с улучшенным обзором и новым двигателем. Возможности транспортера позволяют ему работать в зоне стихийных бедствий при полном отсутствии дорожной сети (гусеничное шасси, разработанное на базе элементов конструкции танков Т-72 и Т-80). Машина отлично плавает — она может как спасательное судно работать в зоне затопления — запас хода позволяет плыть до 9 часов с грузом в огромном кузове массой до 18 тонн. По суше дальность ПТС-ПС составляет до 480 километров. На ровной дороге амфибия способна разгоняться до 55 км/ч.

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Фото: Техносфера (Tehnoomsk.ru)

Тэги: 
Рембат-2017
Омск
ПТС-ПС
ПТС-4
амфибия
Омсктрансмаш
Омский танковый завод
УВЗ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс
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