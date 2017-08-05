О российской технологии самоорганизующейся спецсети передачи данных

Ученые Белгородского государственного университета разрабатывают технологии управления интенсивностью потоков данных в беспроводной самоорганизующейся сети специального назначения на основе гибридного нейро-нечеткого подхода, реализованного на сетевом и транспортном уровнях операционной системы. Сообщается о создании алгоритма оптимизации передачи данных в такой сети.

Этот проект осуществляется при государственной поддержке, и как поясняют его создатели, беспроводные самоорганизующиеся сети необходимы при строительстве крупных сооружений и эксплуатации спецобъектов, где нужна постоянная связь, как голосовая, так и с возможностью передачи цифровых данных.

В беспроводных одноранговых сетях специального назначения, в отличие от традиционных сетей передачи данных, каждый узел может быть не только источником и получателем информации, но и маршрутизатором-ретранслятором. Эти сети не имеют фиксированной топологии. У них невысокая пропускная способность, и поэтому в них возможны перегрузки - в этом случае сеть отбрасывает пакеты, что ведет к потере данных. Для сетей спецназначения это означает невыполненную команду или не вовремя полученную информацию, что может в конечном итоге привести к серьезному ущербу (с учетом специфики применения этих сетей). В Белгороде взялись усовершенствовать уже существующий алгоритм управления интенсивностью передачи данных. При этом использован метод нейро-нечеткой логики, что позволяет «обучить» сеть спецназначения для адаптированного изменения интенсивности передачи данных.

Как говорят авторы разработки, «научная идея проекта - использовать не простые логические алгоритмы, а более сложные интеллектуальные алгоритмы нейро-нечеткого управления, которые позволяют балансировать нагрузку сети и повысить надежность доставки данных». Были проведены испытания, в ходе которых моделировалось функционирование беспроводной самоорганизующейся сети, применяемой для обеспечения связи при противодействии чрезвычайным ситуациям на опасных объектах строительства. В их итоге сделаны выводы, что применение созданного в российском вузе алгоритма обеспечивает существенное снижение отклонений тайм-аута повторной передачи от времени ожидания подтверждений, минимизацию повторных передач и уменьшение среднего времени передачи потоков данных.