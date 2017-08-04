Брянский автозавод модернизирует производство и строит новый полигон

Выпускающий многоосные тяжелые российские тягачи марки БАЗ для систем ПВО и нефтегазовой отрасли, Брянский автомобильный завод, в рамках программы реконструкции, ведет строительство нового полигона для испытаний своей уникальной техники.

Сегодня на предприятии выпускают специализированные колесные шасси и тягачи высокой проходимости в классе грузоподъемностью до 40 тонн. Визитной карточкой автозавода является «Вощина-1» — семейство унифицированных колесных шасси и тягачей двойного назначения, Тягач под маркой «БАЗ» с колесной формулой восемь на восемь выбран основным для размещения элементов современного зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на колесном шасси, а в перспективе и С-500 «Прометей». Также на брянской платформе выпускается уникальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».

С 2015 года предприятие входит в состав государственного холдинга «Алмаз-Антей», и головная структура вкладывает в БАЗ около 0,75 миллиарда рублей. На заводе уже начато масштабное обновление производственных цехов.