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04.08.2017

Брянский автозавод модернизирует производство и строит новый полигон

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Выпускающий многоосные тяжелые российские тягачи марки БАЗ для систем ПВО и нефтегазовой отрасли, Брянский автомобильный завод, в рамках программы реконструкции, ведет строительство нового полигона для испытаний своей уникальной техники.

Сегодня на предприятии выпускают специализированные колесные шасси и тягачи высокой проходимости в классе грузоподъемностью до 40 тонн. Визитной карточкой автозавода является «Вощина-1» — семейство унифицированных колесных шасси и тягачей двойного назначения, Тягач под маркой «БАЗ» с колесной формулой восемь на восемь выбран основным для размещения элементов современного зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на колесном шасси, а в перспективе и С-500 «Прометей». Также на брянской платформе выпускается уникальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».

С 2015 года предприятие входит в состав государственного холдинга «Алмаз-Антей», и головная структура вкладывает в БАЗ около 0,75 миллиарда рублей. На заводе уже начато масштабное обновление производственных цехов.

Тэги: 
Брянск
Алмаз-Антей
БАЗ
ПВО
многоосный тягач
С-500
С-400
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс
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