Заказ на 6 новых малых ракетных кораблей проекта 22800 разместят в Комсомольске-на-Амуре

В российских СМИ распространяется информация о планируемом Минобороны РФ размещении еще одного заказа на строительство МРК проекта 22800 «Каракурт» на Амурском судостроительном заводе. Сейчас уже заказаны 12 таких кораблей: их строят в Ленинградской области, в Крыму и в Татарстане.

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 полностью оправдывают свое название в честь ядовитого паука. Они имеют компактные размеры (67 метров, 800 тонн), большой запас хода — до 2500 миль (более 4600 км), неплохую скорость — до 30 узлов (около 55 км/ч), а также могут действовать не только в прибережных водах — у кораблей хорошая мореходность. Самое интересное в русских «Каракуртах» это то, что они оснащены современными универсальными пусковыми установками ракет «Калибр» и «Оникс», а в перспективе могут получить и гиперзвуковые «Цирконы». Каждый небольшой МРК несет 8 ракет, 1 76-мм автоматическую пушку (возможна установка 100-мм артиллерийской системы), а также морскую версию ЗРК «Панцирь-М». «Каракурты» оснащаются российскими двигателями и современной радиоэлектронной «начинкой».

Военные называют полный срок строительства одного такого корабля - 2 года. При этом флот рассчитывает получить все 18 МРК данного проекта в 2018-2023 годах. Сейчас первый «Каракурт», носящий название «Ураган» (НА ФОТО), готовится к передаче ВМФ России — до конца года он будет сдан заказчику.