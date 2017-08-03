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36 самолетов и вертолетов будут летать на авиашоу в Новосибирске

Опубликовано чт, 03/08/2017 - 22:22 пользователем Tehnoomsk

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6 августа в пригороде Новосибирска состоится крупное авиационное мероприятие, открытое для всех, - на нем выступят пилотажные группы «Русь», «Открытое небо», «Барсы», запланированы полеты уникальных ретромашин 1945 и 1947 годов выпуска, а также различных типов самолетов и вертолетов.

С каждым годом авиашоу на аэродроме «Мочище» становится всё масштабнее. В 2017 году Новосибирская область проведет праздник в воскресенье 6 августа, это будет уже седьмое по счету мероприятие. Всего на нем будут представлены почти 80 самолетов и вертолетов, причем 36 из них порадуют посетителей своими полетами. Сибирский регион вложил в праздник около 10 миллионов рублей, но по предварительным подсчетам его посетят около 50000 человек, а суммарный эффект от пропаганды авиации и летного дела вообще трудно оценить — он огромен.

Наиболее интересными участниками (кроме уже названных пилотажных групп) станут исторические машины, поддерживаемые в летном состоянии фанатами авиации: в их числе — легендарный «Дуглас» DC-3 1945 года выпуска, первый советский массовый вертолет Ми-1, знаменитые По-2 и Як-12, а также британский гидросамолет 1947 года RC-3.

Добавим, что сегодня в Новосибирске серийно выпускают современные фронтовые бомбардировщики Су-34, также местный авиазавод имени Чкалова участвует в производственных программах по выпуску компонентов для пассажирских самолетов Сухой Суперджет 100 и МС-21.

Тэги: 
Мочище
авиашоу
Новосибирск
самолеты
пилотажная группа
история авиации
СССР
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