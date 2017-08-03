Российские ученые создают вакцину от рака на основе технологии дендритных клеток

По данным Института химической биологии и фундаментальной медицины, расположенного в третьем по величине городе России — Новосибирске, в нем ведется разработка нового препарата для лечения онкозаболеваний на основе дендритных клеток. Перспективный препарат относится к категории средств для иммунотерапии и является альтернативой химиотерапии.

Принципиально технология получения лекарственного средства выглядит следующим образом: у пациента забирают периферическую кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки, нагружают их различными опухолевыми антигенами, стимулируют созревание дендритных клеток, а потом вводят обратно в организм. Исследователи поясняют, что дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими - то есть, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его клеткам иммунной системы (Т-лимфоцитам), они способны активировать иммунный ответ: Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных.

Эффективность ведущихся в Новосибирске исследований подтверждают результаты доклинических испытаний нового препарата. В частности, ученым удалось снизить в 5 раз количество метастаз меланомы у лабораторных мышей. При этом, в отличие от распространенной химиотерапии, данная технология не наносит существенный дополнительный вред организму пациента во время лечения.