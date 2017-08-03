Бийск первым в России оснастил весь транспорт бесконтактной технологией оплаты

В городе Бийск (Алтайский край) с 1 августа весь парк городского пассажирского транспорта, включая автобусы, трамваи и маршрутные такси, оборудован единой системой бесконтактной оплаты на базе терминалов NewPos 8210. Система не только принимает оплату с бесконтактных банковских карт или транспортных карт, но и со смартфонов с технологиями Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Проект выполнила местная частная компания в партнерстве со Сбербанком и платежными системами «Золотая Корона» и MasterCard. Городской бюджет ничего не платил за установленное оборудование: компания-оператор и платежные системы получают небольшие агентские сборы с каждой проведенной оплаты. Как считают авторы проекта, этих средств им достаточно для обеспечения стабильной прибыли и поддержания технической исправности системы. Также отмечается, что впервые в России такой проект не встретил сопротивления со стороны перевозчиков — обычно они выступают против полной прозрачности пассажиропотока, так как могут корректироваться субсидии на перевозки льготников и т. д.