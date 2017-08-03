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Бийск первым в России оснастил весь транспорт бесконтактной технологией оплаты

Опубликовано чт, 03/08/2017 - 01:50 пользователем Tehnoomsk

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В городе Бийск (Алтайский край) с 1 августа весь парк городского пассажирского транспорта, включая автобусы, трамваи и маршрутные такси, оборудован единой системой бесконтактной оплаты на базе терминалов NewPos 8210. Система не только принимает оплату с бесконтактных банковских карт или транспортных карт, но и со смартфонов с технологиями Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Проект выполнила местная частная компания в партнерстве со Сбербанком и платежными системами «Золотая Корона» и MasterCard. Городской бюджет ничего не платил за установленное оборудование: компания-оператор и платежные системы получают небольшие агентские сборы с каждой проведенной оплаты. Как считают авторы проекта, этих средств им достаточно для обеспечения стабильной прибыли и поддержания технической исправности системы. Также отмечается, что впервые в России такой проект не встретил сопротивления со стороны перевозчиков — обычно они выступают против полной прозрачности пассажиропотока, так как могут корректироваться субсидии на перевозки льготников и т. д.

Тэги: 
Бийск
Алтайский край
NewPos 8210
бесконтактная оплата
Android Pay
Apple Pay
Samsung Pay
Сбербанк
Разделы: 
Транспорт

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