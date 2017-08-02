Во Владивостоке разработан новый промышленный робот

На предприятии «Дальприбор» во Владивостоке тестируется созданный учеными Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) новый роботизированный комплекс для адаптивной слесарной обработки выпускаемых на заводе литых деталей.

Разработанная российскими специалистами система обладает элементами искусственного интеллекта и получает информацию от устройств технического зрения. Без участия рабочего она автоматически определяет места механической обработки деталей разной формы и с высокой точностью выполняет нужную операцию. В результате удается значительно повысить производительность труда и практически полностью исключить брак (раньше этот процесс выполнялся вручную, отнимал много сил и не обеспечивал заданной точности).

Создатели промышленного роботизированного комплекса отмечают, что сегодня в России «необходимо создавать такие машиностроительные технологии, при которых подавляющее большинство операций будет автоматически выполняться в реальных производственных условиях. Элементы этих систем мы уже разработали на базе промышленных роботов с интеллектуальной системой и техническим зрением. Именно подобные системы, а не обычные робототехнические комплексы с жесткими программами, смогут реально повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции. Наши технологии ориентированы сразу на шестой технологический уклад, который уже набирает обороты в мире».

Добавим, что ученые ДВФУ и ДВО РАН уже запатентовали все системы, устройства и программное обеспечение, которые были созданы ими в рамках данного проекта.