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Система-112 запущена в постоянную эксплуатацию в 7-м регионе России

Опубликовано вт, 01/08/2017 - 22:41 пользователем Tehnoomsk

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Новосибирская область стала седьмой по счету территорией нашей страны, где «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию. Еще в 30 регионах России она работает в опытном режиме. Проект осуществляется МЧС России.

Для обычного жителя России «112» - это единый бесплатный номер для всех видов связи на территории России, с которого можно вызвать все экстренные службы. В соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи России №607, с 1 мая 2017 года в регионах, где «Система-112» вводится в постоянную эксплуатацию, должно действовать автоматическое определение местонахождения абонента при совершении вызова. Данное решение позволяет дежурно-диспетчерской службе определить место происшествия и сократить время реагирования. Также «Система 112» интегрирована с ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

Территории, где система уже работает в полную силу: Воронежская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Согласно ранее озвученным планам МЧС России, до конца 2017 года система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» заработает во всех уголках нашей большой страны.

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Тэги: 
Система 112
МЧС
Новосибирск
ЭРА ГЛОНАСС
Разделы: 
Связь и коммуникации

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