В Томске установлена первая зарядная станция для электротранспорта малой мощности местной разработки

Студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) установили в районе местного бизнес-инкубатора «Дружба» зарядную станцию Xtronik собственной разработки. Сообщается, что в планах команды создателей устройства создание сети таких станций в разных уголках Томска.

По словам разработчиков, "такие станции могут производиться как для частных лиц, так и для города. Они будут питаться от городской сети и будут оборудованы счетчиком, который отправит данные по потреблению на сайт и покажет баланс владельцу электротранспорта. Зарядная станция по сути — это умная розетка, которая включает в свой состав множество защит. Например, от короткого замыкания и проникновения воды".

С каждым годом рост продаж электротранспорта в мире увеличивается на 40 %. Одним из основных ограничений в распространении электромобилей является привязанность транспорта к месту подзарядки. Как сообщают авторы проекта, в Томске на данный момент отсутствуют зарядные станции, и в большинстве случаев электромобили заряжаются от розетки в гаражах и могут перемещаться только в радиусе 50-100 километров. При этом станции в разы безопаснее бензиновых колонок. Развертывание сети недорогих электрозаправок станет значительным шагом в развитии электротранспорта в сибирском городе.