721 000 автомобилей в России подключены к системе ЭРА-ГЛОНАСС

Государственная автоматизированная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС, созданная на базе инфраструктуры отечественной глобальной спутниковой группировки, обработала за первые 1,5 года уже более 280 000 вызовов с автомобилей в России. Сообщается, что в 2038 случаях были вызваны для оказания помощи экстренные службы.

В России всё активнее используются возможности системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это связано с ростом числа подключенных к ней автомашин. Сейчас их общее количество уже перевалило за 721 тысячу и продолжает расти дальше. Специалисты, обеспечивающие работу системы, говорят о фактическом завершении тестовой эксплуатации огромного телекоммуникационного комплекса и ввода его в полномасштабную эксплуатацию. Сейчас ЭРА-ГЛОНАСС реально помогает автолюбителям и компаниям-владельцам подключенного транспорта: вызовы в случае необходимости поступают в центр обработки как в ручном, так и автоматическом режиме. При этом число «ложных» обращений неуклонно снижается: пользователи понимают возможности системы и учатся правильно ее использовать.

22 июля 2017 года был отмечен 2000-й экстренный вызов в системе, который потребовал вызова ГИБДД и скорой помощи. С использованием ЭРА-ГЛОНАСС была своевременно оказана помощь пострадавшим в ДТП в Санкт-Петербурге.