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Россия предложила странам БРИКС создать альтернативные платформы в ИТ-сфере

Опубликовано пн, 31/07/2017 - 11:51 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает Минкомсвязи нашей страны, на третьей встрече министров связи объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), прошедшей в КНР, российская сторона предложила создавать «альтернативные платформы с целью обеспечения суверенитета и баланса сил на мировом рынке». По сути, озвучено предложение разработать реальную замену имеющим американское происхождение основным цифровым платформам.

Российскую сторону на встрече вместе с министром Николаем Никифоровым представляли отечественные ИТ-компании: «Лаборатория Касперского» (антивирусное программное обеспечение и системы информационной безопасности), T8 (телекоммуникационное оборудование), «Открытая мобильная платформа» (российская мобильная операционная система Sailfish), «РусАйТиЭкспорт» (решения в области электронного правительства, «умного города»), «Материк» (разработка и внедрение национальных и международных космических проектов).

По мнению главы Минкомсвязи РФ, «нельзя допустить того, чтобы наши национальные цифровые экономики стали лишь приложениями в уже существующих монопольных платформах». Также русские предложили продолжить начавшийся процесс «интернационализации» управления Интернетом, т. е. постепенный отъем регулирующий функций у одной страны мира — США. БРИКС как глобальное объединение, в котором контроль западных (в основном, американских) транснациональных корпораций, сегодня стремятся ограничить на государственном уровне, имеет все шансы стать новым центром ИТ-разработок, неподконтрольных США и их сателлитам.

Тэги: 
БРИКС
ИТ-сфера
Sailfish
Минкомсвязи РФ
ОМП
Материк
интернет
Разделы: 
ИТ-сфера

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